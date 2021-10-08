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TÜVGA Başkanı Enes Eminoğlu: ''Bunun adı eşkıyalık, dedikleri gibi bir tahliye kararı yoktur''

TÜVGA Başkanı Enes Eminoğlu: ''Bunun adı eşkıyalık, dedikleri gibi bir tahliye kararı yoktur''
08.10.2021 16:21
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AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ne yaptığı hukuksuz baskınla ilgili Büyükada'da açıklamalarda bulundu. CHP yönetimine seslenen Özsoy, "Yeni bir Gezi kalkışmasına hazırlanmak ve bunu da Adalar üzerinden başlatmak gibi hain niyetleri olanlar varsa şunu iyi bilsinler ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkesini ve milletini canından çok seven milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bizler buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi. İBB'nin işgali ile ilgili açıklama yapan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise, "Dedikleri gibi bir tahliye kararı yoktur, dedikleri gibi, 3. şahıslara kiralama söz konusu olmamıştır." dedi.

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Türkiye Gençlik Vakfı Enes Eminoğlu, İBB yapılan hukuksuz baskına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eminoğlu'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Burada 2-3 gündür bir gerilim var. Bu gerilimi tırmandıranlar tamamen karşı taraf. Biz maalesef vakit kaybediyoruz. "Bizim işimiz gücümüz gençlik diyoruz" işimizin gücümüzün gençlik olması lazım. Gençlikle ilgili çalışmaları yapmamız lazım. İnsanları galeyana getirip provake etmeye tahrik etmeye hiç gerek yok. Bir partinin il başkanı çıkıp 39 ilçe başkanını davet edip sanki bir kaleyi fethetmeye gidermiş gibi bir tavır militanca bir tavır. Eşkıyalık bunun adı. Böyle bir tavrın içine girilmemesi lazım. Biz iddiamızın arkasındayız. Gençlik çalışmaları yapıyoruz. Eğer hukuk bir karar verirse bir tahliye kararı olursa biz burada bir dakika dahi durmayız. Ama ortada bir tahliye kararı yokken, tabiri caizse eşkıyalık, militanlık, vandallık, gasp adına ne dersek diyelim gelip kapının kilidini değiştirip velev ki bir tahliye kararı olsa dahi bu zabıtanın işi değil. İBB'nin zabıtalarıyla birlikte CHP'nin buradaki gençlik kolları ve ana kademedeki insanlarla içeriye zorbalık, gasp niteliğinde giriş yapıp sonrasında içerideki malzemeleri bir kamyona yükleyip nereye getirildiği belli olmayan bir süreçle ilgili girişimde bulundular. Hukuki sürecin takipçisiyiz. Bu gidenlerle ilgili, kapı kilidini değiştirenlerle ilgili, yapılanlarla ilgili her biriyle ilgili ayrı bir şekilde hukuki süreci başlattık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisiyiz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Bu konuda vakıf insanıyız. Böyle bir gerginlik, taşkın, tahrik ile ilgili sürecimiz olamaz. Bugün dahi Adalar'daki CHP yönetimi bir yürüyüş, halkı yine bir davet buradan adliyeye vakfımızın önünde yine bir buluşma bir tertip içerisindeler. Biz bu provakasyonlara, tahriklere gelmeyeceğiz. Dediğimiz gibi işimiz gücümüz gençlik diyerek bu gençlere hizmetlerimize devam edeceğiz. Süreç bundan ibarettir. Dedikleri gibi bir tahliye kararı yoktur. Dedikleri gibi üçüncü şahıslara kiralamayla ilgili hiçbir şey söz konusu değildir. Bununla ilgili belge bilgi ortaya koyamamışlardır, koyamazlar da. Biz kendimizden adımız gibi eminiz."

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