Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’ndan İmamoğlu’na suç duyurusu!

25.04.2020 17:59

Son dakika haberi... Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara dağıtılan kitapta Aleviliğin ayrı bir din gibi gösterilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Özdemir, küresel salgınla mücadele edilen bu günlerde 23 Nisan’da da üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirtti.