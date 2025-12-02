Kartal Adliyesi’nde tekmeli yumruklu kavga kamerada

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bir duruşmanın ardından iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Adliye bahçesinde başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Otopark bölümünde devam eden arbede sırasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı kişilerin yere düşüp sürüklendiği anlar ise çevredekileri şaşkına çevirdi.

Kadınlar ayırmaya çalıştı, polis müdahale etti

Kavgayı ilk olarak ailelerin yanındaki kadınlar ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşların da çabasına rağmen kavga uzun süre devam etti. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Kavga anları kamerada

Yaşanan arbede, olay yerinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.