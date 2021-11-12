Türkiye'nin en yüksek bayrak direkleri! Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ndeki bayrak direklerine 1453 metrekarelik Türk Bayrakları çekildi

Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine 1453 metrekarelik Türk bayrakları İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ndeki 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip olan bayraklarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bayraklarımızın her biri tam 1453 metrekaredir. Bizim İstanbul sevdamız peygamber muştusu ile başladı.1453 fethi ile kök saldı. Millî mücadele ile dalları geleceğe, bugünlere kadar uzandı" dedi.