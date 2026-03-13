CANLI YAYIN
Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye sert tepki: "Atatürk'ün mirasına sırt döndüler"
Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 15:50
Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye çok sert sözler. Cerrahpaşa töreninde kürsüye çıkan Başkan Erdoğan, "Gazi'nin adını kullananlar Atatürk'ün mirasına sırtını döndü." dedi. İşte o anlar...
