Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e ulaştı." ifadelerini kullandı. Bakan Fahrettin Koca bir basın mensubunun, ''Türkiye'de iyileştikten sonra tekrar pozitif olan vaka var mı?'' sorusunu yanıtladı.
Türkiye'de iyileştikten sonra tekrar pozitif olan vaka var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı | Video10.04.2020 20:36
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