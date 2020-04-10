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Türkiye'de iyileştikten sonra tekrar pozitif olan vaka var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı | Video

Türkiye'de iyileştikten sonra tekrar pozitif olan vaka var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı | Video

10.04.2020 20:36

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e ulaştı." ifadelerini kullandı. Bakan Fahrettin Koca bir basın mensubunun, ''Türkiye'de iyileştikten sonra tekrar pozitif olan vaka var mı?'' sorusunu yanıtladı.


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