İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şifa bularak taburcu olanların sayısı arttığını belirterek virüse karşı savaşa yönelik videolu paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Altun videolu paylaşımına ''Koronavirüs tedavisi gören hastalarımızdan şifa bularak taburcu olanların sayısı artıyor. Zorlu süreci el birliği, gönül birliği ile aşacağız. Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan #koronavirüs ile mücadeleye devam Türkiyem!'' notunu düştü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele yolunda videolu paylaşım: ''Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla''10.04.2020 19:04
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele yolunda videolu paylaşım: ''Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla''
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Boris Johnson'a geçmiş olsun mektubu
- Bosnalı gençlerden Türkiye'nin yardımı için Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı
- Kovid-19'u yenen Prof. Dr. Özyaral: ABD bir maske veremezken, biz 4 saat arayla maske değiştirdik! Hastanede hiçbir şeyimiz eksik değildi
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar! 'EBA'ya erişim durumu nasıl?
- İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada kocaman oldu! Yeni yaş gününde kızının yanında olamayan Tatlıses bakın ne yaptı...
- Son dakika: İstanbul Sultanbeyli meydanı yaya trafiğine kapatıldı | Video
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Gözler Bakan Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasında
- Arap sunucu "Korona Erdoğan hükümetinin sonu olur" sözlerine sert çıktı: Türkiye yüzünden şizofren oldular | Video
- İBB idaresindeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde korona tedbirleri hiçe sayılıyor! Ankara'dan İstanbul'u yönetirsen böyle olur | Video
- İstanbul'un şehir hastanelerinden koronavirüsle mücadeleye büyük destek!
- Corona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları hangi aşamada? Harvard Üniversitesi Tıp Profesörü Shiv Pillai A Haber'e açıkladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.