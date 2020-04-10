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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele yolunda videolu paylaşım: ''Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla''

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele yolunda videolu paylaşım: ''Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla''

10.04.2020 19:04

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şifa bularak taburcu olanların sayısı arttığını belirterek virüse karşı savaşa yönelik videolu paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Altun videolu paylaşımına ''Koronavirüs tedavisi gören hastalarımızdan şifa bularak taburcu olanların sayısı artıyor. Zorlu süreci el birliği, gönül birliği ile aşacağız. Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan #koronavirüs ile mücadeleye devam Türkiyem!'' notunu düştü.


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