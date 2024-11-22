Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi: Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu ve Sosyal Medya Mesajı!

Turkuvaz Medya, “Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi”ne ev sahipliği yapıyor. Özel oturumda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinde gelinen son aşamaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüm sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcisi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bizim söylediklerimizi dikkate alıyorlar. 2 hafta önce X'te 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattık. Bundan sonra gereğini yapmazsanız gereğini yaparız." dedi.