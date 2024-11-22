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Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi: Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu ve Sosyal Medya Mesajı!
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Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi: Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu ve Sosyal Medya Mesajı!

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 11:37

Turkuvaz Medya, “Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi”ne ev sahipliği yapıyor. Özel oturumda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinde gelinen son aşamaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüm sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcisi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bizim söylediklerimizi dikkate alıyorlar. 2 hafta önce X'te 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattık. Bundan sonra gereğini yapmazsanız gereğini yaparız." dedi.

Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi Turkuvaz Medyada! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılıyor
"Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi" Turkuvaz Medya'da! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılıyor

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