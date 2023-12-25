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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 08:12 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 08:20

Türkiye şehitlerini uğurladı: İşte vatan için can veren 12 kahraman

Son dakika haberi! Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem’in cenazesi Gaziantep'te, şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın cenazesi memleketi Mardin'de, şehit Kemal Aslan'ın cenazesi memleketi Elazığ’da, şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi. İşte vatan için can veren 12 kahraman.

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