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Türkiye İzmir depremine kenetlenmişken İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan Instagram'dan reklam yaptı!

Türkiye İzmir depremine kenetlenmişken İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan Instagram'dan reklam yaptı!
30.10.2020 18:02

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu depremin ardından skandal bir paylaşıma imza attı. Türkiye, İzmir depremi ile sarsılırken Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, Instagram üzerinden kıyafet kampanyası reklamı yaptı.


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