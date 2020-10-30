Esra Erol ekibine silahlı saldırı! Ebru Akyol ile Mehmet Akyol'un çocuk kavgasında canlı yayında şok kovalamaca...

Esra Erol'da son dakika gelişmesi yaşandı. Kocası Mehmet Akyol'un 4 aydır 2 yaşındaki çocuğunu kendisinden kaçırdığını iddia eden Ebru Akyol, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Aylardır kaçırılan küçük çocuk için avukatlar devreye girdi. Ebru - Mehmet Akyol'un velayet davasında tüm Türkiye'yi şoke eden bir olay yaşandı. Esra Erol, canlı yayında ekip arkadaşlarına silahlı saldırı yapıldığını açıkladı.

Esra Erol'un ekip arkadaşlarına silahlı saldırı gerçekleşti. Başarılı sunucu Esra Erol, canlı yayın sırasında suç duyurusunda bulunarak ekip arkadaşlarının zor durumda olduğunu ifade etti.

Ebru Akyol'un eşi Mehmet Akyol, Esra Erol'a çıkarak başarılı sunucudan yardım istedi. Haziran ayında boşanacağı kocasının, 2 yaşındaki evladını aylardır kendisinden kaçırdığını ileri süren anne Ebru Akyol'un velayet savaşında şoke eden bir gelişme yaşandı.

Esra Erol programında işlenen bir velayet davasında tüm Türkiye'yi şoke eden bir olay yaşandı. Esra Erol, canlı yayında ekip arkadaşlarına silahlı saldırı yapıldığını açıkladı.

ESRA EROL'UN ENDİŞE DOLU ANLARI

Canlı yayında Esra Erol çalışanları silahlı saldırganlar tarafından kovalandı. O anları canlı olarak aktaran Esra Erol, programı sunarken zor anlar yaşadı.