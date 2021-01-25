Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler sona erdi

Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerde diyalog, iş birliği ve çözümden yana kararlı. İki ülke arasındaki istikşafi görüşmeler, 5 yıl aradan sonra İstanbul'da yapıldı. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bölgesel barışa dikkat çeken Kalın, "Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul’da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir" ifadelerini kıllandı.

İstikşafi görüşmeler için Türk ve Yunan heyetleri, Beşiktaş'taki Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Yunan heyetinin başkanlığını, Kıdemli Büyükelçi Pavlos Apostolidis yürüttü.

Türkiye 61'inci tur istikşafi görüşmelerinde, Yunanistan ile tüm sorunların ele alınmasını, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin masaya yatırılmasını istiyor.

İki ülke arasında 5 yıl sonra yapılan istikşafi görüşmeler sona erdi.

SON GELİŞMELER VE ATILABİLECEK ADIMLAR ELE ALINDI

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımlar ele alındı" denildi.

KALIN: EGE DAHİL TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ MÜMKÜNDÜR

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bölgesel barışa dikkat çeken Kalın, "Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir" ifadelerini kıllandı.