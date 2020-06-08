Türkiye ekonomisi hızla toparlanıyor! Sanayide 3 vardiyalı üretim başladı

08.06.2020 16:09

Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle üretime verilen ara kısa sürdü. Mücadele sürecinde birçok ülkenin aksine ekonomik bir kriz içerisine girmeyen Türkiye, güçlenerek yoluna devam etti. Sanayi merkezlerinde fabrikalar 3 vardiya ile üretimine tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye ekonomisindeki hızlı toparlanma sürecini uzman isimler canlı yayında ele aldı.

Üretime verilen koronavirüs molası kısa sürdü, Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlanma sürecinin içine girdi. Sanayi merkezlerinde fabrikalar vardiya sistemine döndü. A Haber canlı yayınına katılan İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna ve Stratejist Cüneyt Paksoy, Türkiye ekonomisinin koronavirüsle mücadele sürecindeki performansını ve toparlanma sürecini değerlendirdi.



Uzmanlar, bu sürecin sonunda firmaların kendisini yenilemiş olarak 3 vardiyali üretim sistemiyle dönüş yaptığını belirtti. Zamanında alınan tedbirlerin toparlanmada etkili olduğunu belirten uzmanlar, ekonomi yönetiminin açıkladığı önlem paketlerinin önemine vurgu yaptı.







"2021'DE TÜRKİYE ÖNEMLİ MESAFE KATEDECEK"

Stratejist Cüneyt Paksoy, "Virüs dalga olarak geri gelmezse, olumlu senaryo devam eder ve kademeli açılımlar dünyayı normalleşme sürecine götürürse, bir kere bir artı yazacağız. " dedi.



Paksoy, "2021 yılı Türkiye'nin önemli bir mesafe katedeceği, önemli bir çıta atlayacağı sene olacağı olacaktır diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.







BAKAN ALBAYRAK: FİRMALARA 400 MİLYON TL'YE KADAR YATIRIM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacağını açıkladı.



Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak" ifadesini kullandı.



