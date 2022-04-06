RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye Büyükelçiliği yeniden Kiev'de! Büyükelçi Yağmur Güldere’den A Haber’e özel açıklamalar

Türkiye Büyükelçiliği yeniden Kiev'de! Büyükelçi Yağmur Güldere’den A Haber’e özel açıklamalar
06.04.2022 16:18 - Son Güncelleme: 06.04.2022 16:18

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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Çernivtsi'ye taşınan Büyükelçiliğin tekrardan Kiev'e taşındığını duyurdu. Büyükelçi Yağmur Güldere A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için Çernivtsi kentine taşınmıştı.

Yapılan açıklamada, bugün itibariyle büyükelçiliği tekrar Kiev'e taşıdıkları duyuruldu.


Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük. Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.


İşte o paylaşım;

Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız,

Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık.

Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük.

— T.C. Kiev Büyükelçiliği / Посольство Туреччини (@TCKievBE) April 5, 2022
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