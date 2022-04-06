Türkiye Büyükelçiliği yeniden Kiev'de! Büyükelçi Yağmur Güldere’den A Haber’e özel açıklamalar

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Çernivtsi'ye taşınan Büyükelçiliğin tekrardan Kiev'e taşındığını duyurdu. Büyükelçi Yağmur Güldere A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Çernivtsi'ye taşınan Büyükelçiliğin tekrardan Kiev'e taşındığını duyurdu. Büyükelçi Yağmur Güldere A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için Çernivtsi kentine taşınmıştı.
Yapılan açıklamada, bugün itibariyle büyükelçiliği tekrar Kiev'e taşıdıkları duyuruldu.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük. Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım;
Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız,— T.C. Kiev Büyükelçiliği / Посольство Туреччини (@TCKievBE) April 5, 2022
Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık.
Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük.