Türkiye Büyükelçiliği yeniden Kiev'de! Büyükelçi Yağmur Güldere’den A Haber’e özel açıklamalar

Türkiye Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için Çernivtsi kentine taşınmıştı.



Yapılan açıklamada, bugün itibariyle büyükelçiliği tekrar Kiev'e taşıdıkları duyuruldu.



Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük. Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.



İşte o paylaşım;