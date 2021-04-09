Türk televizyonlarında ilk! Polis ekipleri Müge Anlı canlı yayınında stüdyoya işte böyle girdi...

Türk televizyonlarında ilk! Polis ekipleri Müge Anlı canlı yayınına bu kez suçluları yakalamak için değil,Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünde yeni projelerini vatandaşlara aktarmak için geldi. Müge Anlı ve narkotik köpekler arasında yaşananlar eğlenceli anlara sahne oldu. Calı yayında tek tuşla acil destek sistemine ulaşmak için kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi uygulama KADES en dikkat çeken konulardan oldu. KADES nedir, nasıl kullanılır? İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşananlar...

Türk televizyonlarında ilk! Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünde yeni projelerini vatandaşlara aktarmak için Atv canlı yayınında Müge Anlı'nın programına katılan polis ekipleri, KADES uygulamasını vatandaşlara duyurdu.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.