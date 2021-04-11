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Tunus'tan İstanbul'a gelen uçakta kavga! İşte o anlar

Tunus'tan İstanbul'a gelen uçakta kavga! İşte o anlar
11.04.2021 17:27
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Tunus'tan İstanbul'a gelecek olan Tunus Havayolları’na ait bir uçakta kavga çıktı. İlk olarak sadece kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi. Kavgadan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.


Tunus'tan İstanbul'a gelecek olan Tunus Havayolları'na ait bir uçakta kavga çıktı. İlk olarak sadece kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi. Kavgadan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.
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