Emekli maaşı ne kadar olacak? Faruk Erdem olası zam formüllerini ve 30-35 bin TL tahminini açıkladı
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak yeni zam ve iyileştirme düzenlemelerine çevrilirken, A Haber canlı yayınında çok önemli değerlendirmeler yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak iyileştirme açıklamasını masaya yatıran Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, olası zam formüllerini anlattı. Seyyanen artış ve refah payının gündeme gelebileceğini belirten Erdem, en düşük emekli maaşının 30-35 bin TL bandına çıkarılabileceği yönündeki dikkat çeken tahminini paylaştı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi