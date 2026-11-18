Ons altın 3.900 doların altına geriledi! Yatırımcı ne yapmalı?

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Altın fiyatları 13 ayın en düşük seviyesinde: İslam Memiş A Haber'de açıkladı

Altın neden düşüyor? Faruk Erdem A Haber'de piyasaların seyrini anlattı

Altın neden düşüyor? Faruk Erdem A Haber'de piyasaların seyrini anlattı