TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'dan, Metin Cihan ve muhalefetin asılsız iddialarına yanıt: Hodri meydan

urt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile ilişkili ve bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet için kadrolaşma" iddiasını ortaya attı. Etki ajanı Cihan'ın asılsız iddialarının peşine başta CHP'li Engin Özkoç ve Nevşin Mengü gibi isimler takıldı. TÜGVA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlanırken etki ajanlarına 'hodri meydan' mesajı verildi. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, yaptığı açıklamada, "Yurtdışında kaçak yaşayan ablası PKK elebaşlarından olan sicili hayli kabarık bir etki ajanı kaynağı belli olmayan, oluşturulmuş sahte belgeleri paylaşıp TÜGVA hakkında iftira ve linç kampanyası başlatıyor. Masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, kumpas ve asılsız exel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler. Hodri meydan..." dedi.