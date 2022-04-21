TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: ''Yıpratmalar bizi yolumuzdan döndüremez''

Son dakika haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir binada patlama meydana geldi. TÜGVA'nın bulunduğu binanın yanında yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı. Yapılan incelemede patlamanın el yapımı bomba (EYP) nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu saldırıyı A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Eminoğlu, ''Bu saldırı vakfımızın aylardır hedef gösterilmesinin bir sonucudur. Türkiye Gençlik Vakfımıza alçakça yapılan bu bombalı saldırıyı lanetliyoruz, konunun takipçisiyiz. Bu gibi yıpratmalar bizi asla yolumuzdan döndüremez'' açıklamasında bulundu.