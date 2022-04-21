RAMAZAN İMSAKİYE
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TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: ''Yıpratmalar bizi yolumuzdan döndüremez''

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: ''Yıpratmalar bizi yolumuzdan döndüremez''
21.04.2022 12:43

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Son dakika haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir binada patlama meydana geldi. TÜGVA'nın bulunduğu binanın yanında yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı. Yapılan incelemede patlamanın el yapımı bomba (EYP) nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu saldırıyı A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Eminoğlu, ''Bu saldırı vakfımızın aylardır hedef gösterilmesinin bir sonucudur. Türkiye Gençlik Vakfımıza alçakça yapılan bu bombalı saldırıyı lanetliyoruz, konunun takipçisiyiz. Bu gibi yıpratmalar bizi asla yolumuzdan döndüremez'' açıklamasında bulundu.

Haber Videoları
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu saldırıA Haber canlı yayınında değerlendirdi. Eminoğlu; ''Bu saldırı vakfımızın aylardır hedef gösterilmesinin bir sonucudur. Türkiye Gençlik Vakfımıza alçakça yapılan bu bombalı saldırıyı lanetliyoruz, konunun takipçisiyiz. Bu gibi yıpratmalar bizi asla yolumuzdan döndüremez. TÜGVA olarak gençlerimize hizmet etmeye ve hakikat mücadelesini sürdürmeye daha emin adımlarla devam edeceğiz.'' açıklamasında bulundu.
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