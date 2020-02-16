Suriye'de Muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Rusya destekli rejim güçlerinin Halep kırsalındaki ilerlemesine karşı koymak için operasyon başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri Esed rejimi güçleri hedeflerine zaman zaman karşılık vermesi ise kameralara yansıdı.
TSK'dan anında karşılık! Esad rejim hedefleri böyle vuruldu16.02.2020 20:42
- TSK'dan anında karşılık! Esad rejim hedefleri böyle vuruldu
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