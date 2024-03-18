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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 18:16 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 18:16

Trabzon'da kan donduran olay: Ortahisar ilçesi sahilinde genç bir kızın cesedi bulundu

Son dakika haberi! Trabzon'un Ortahisar ilçesi sahilinde, denizde 19 yaşındaki bir genç kızın cesedi bulundu. Cesedin R.Y'ye (19) ait olduğu tespit edildi. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi sahilinde, denizde 19 yaşındaki bir genç kızın cesedi bulundu.

Ganita sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Gemi Adamları Büro Amirliği ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler hareketsiz kişiyi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin R.Y'ye (19) ait olduğu tespit edildi.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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