Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

İçme suyu alt yapı çalışmasında göçük

Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışmasındaki göçükle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma yapıldığı sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçi toprak altında kalmıştır. Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Vefat eden 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz" denildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Trabzon'un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin İbrahim Keskin, Dinçer Uzunosmanoğlu ve Mehmet Mahmut Allahverdi olduğu belirtildi. Savcılık incelemesi sonrası işçilerin cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla soruşturma başlatıldı.

'KAYNAK YAPARKEN HEYELAN ALTINDA KALDILAR'

Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu "İller Bankası'nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TİSKİ) içme suyu ana isale hattında çalışan 3 işçimiz boruya kaynak yaparken üzerine gelen heyelanın altında kaldılar. Buraya daha önce hat döşenmişti. Borularda tekrar arıza olunca yeniden hat döşüyorlardı. Olay duyulur duyulmaz zaten burada ekskavatör-kato vardı. Hemen müdahale ettiler. 3 işçimiz rahmetli oldu; cenazeleri çıkartıldı. Üzerlerinde fazla da toprak yoktu ancak takdiriilahi böyleymiş" dedi.