Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri dumura uğratan bir olay yaşandı. Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Kız kardeşler, erkek kardeşleri Ergün'ün para için annelerini öldürmüş olabileceğini ileri sürdü. Ergün'ün yakın çevresine vicdan azabı çekiyorum dediği ortaya çıkarken, 16 yaşındaki yeğeninin ifadeleri olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Sevim Yıldırım'ı oğlu mu öldürdü? İşte tüm detaylar...