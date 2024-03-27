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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 16:38 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 16:37

75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Ergün neden vicdan azabı çekiyor? O iddialar şaşkınlık yarattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri dumura uğratan bir olay yaşandı. Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Kız kardeşler, erkek kardeşleri Ergün'ün para için annelerini öldürmüş olabileceğini ileri sürdü. Ergün'ün yakın çevresine vicdan azabı çekiyorum dediği ortaya çıkarken, 16 yaşındaki yeğeninin ifadeleri olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Sevim Yıldırım'ı oğlu mu öldürdü? İşte tüm detaylar...

75 yaşındaki Sevim Yıldırımı kim öldürdü? Ergün neden vicdan azabı çekiyor? O iddialar şaşkınlık yarattı
75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Ergün neden vicdan azabı çekiyor? O iddialar şaşkınlık yarattı

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