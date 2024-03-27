Emine Erdoğan'dan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kutlama mesajı: "Somut adımlar atmalıyız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl ikincisi kutlanacak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla BM, OECD, UNESCO, Türkiye'nin daimi temsilcilikleri, UNEP ve dış misyonlarda düzenlenecek etkinliklere video mesaj gönderdi. Erdoğan, "İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız." dedi. Hava kirliliğinin, her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtığını belirten Erdoğan, "Her gün, 2 bin çöp kamyonuna eşdeğer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz." ifadelerini kullanarak büyük tehlikeye dikkat çekti.