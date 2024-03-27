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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 15:55 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 15:55

Bölücü ittifakta peş peşe 'DEM'li itiraflar! Mersin'de 'Kandil' ittifakı tescillendi: "CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız"

CHP'nin bölücülerle yürüttüğü kirli ittifakta 'DEM'li itiraflar peşi sıra geliyor. DEM PM üyesi Ahmet Saymadi DEM'lilerin CHP listesinden seçime gireceğini, kazanılan belediyelerde de başkan yardımcısı olacaklarını ve İBB'de grup kuracaklarını söyledi. Bu skandalın etkileri sürerken DEM Parti'nin Tarsus ilçe teşkilatı, CHP listesinden seçime gireceklerini duyurdu.Tarsus ve Mersin'de CHP'li adaylara oy vereceklerini duyuran DEM'liler "Bizler bugün DEM Parti olarak CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız. Aday bizim adayımız ama CHP listelerinden aday" dedi.

Bölücü ittifakta peş peşe DEMli itiraflar! Mersinde Kandil ittifakı tescillendi: CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız
Bölücü ittifakta peş peşe 'DEM'li itiraflar! Mersin'de 'Kandil' ittifakı tescillendi: "CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız"

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