Tosuncuk'un Ağabeyi Çiftlik Bank vurgunu ana davasında tutuklandı

"Çiftlik Bank" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve yakalandığı Ukrayna'dan ülkemize iade edilen Fatih Aydın, İstanbul'a getirilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve dört gün gözaltı süresi bulunan Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerine başlanmıştı.

MAHKEME CEZAYI KESTİ

Çiftlikbank ana davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın hakkında, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.





İLK SÖZLERİNDE REDDETMİŞTİ

Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen "Çiftlik Bank" soruşturması ve davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın ilk ifadesinde, "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" dediği öğrenildi. Akıllara kardeşi Mehmet Aydın'ın, "Şirkete genel müdür olarak ağabeyi Fatih Aydın'ı atadım" ifadesi geldi.

YENİ BİR SORUŞTURMASI DAHA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih Aydın hakkında 4 günlük gözaltı kararı verildi. Daha önce hakkında 3 kez Çiftlik Bank davası açılan ve toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Fatih Aydın'ın bir soruşturması daha olduğu ortaya çıktı. 3. İddianame hazırlandıktan sonra yeni mağdurlar başvuru yaptı, yüzü aşkın mağdurun savcılığın kapısını çalmasının ardından 4. bir Çiftlik Bank soruşturması daha yürütülmeye başlandı.

Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 17 örgüt yöneticisinin bulunduğu soruşturmada dosya, mağdurların zararının tespit edilmesi için bilirkişiye gönderilecek. Mağdurların zararının tespit edilmesi halinde ise diğer davalarla birleştirme talepli 4. Bir Çiftlik Bank davasının açılması söz konusu. Bu soruşturma kapsamında savcılığın 4 günlük verdiği gözaltı süresinin dolmasının ardından Fatih Aydın adliyeye getirilecek.

"BENİM ALAKAM YOK" DEDİ

Dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inişi sağlandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Fatih Aydın'ın ne dediği, üzerinde ne yada nelerin çıktığı da merak konusu oldu. Fatih Aydın'ın polis ekiplerine ilk mülakatında sözlü olarak verdiği ifadesinde, "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" dediği öğrenildi.