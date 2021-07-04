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Tokat’ta yıldırım düşen caminin minaresinde yangın | Video

Tokat’ta yıldırım düşen caminin minaresinde yangın | Video
04.07.2021 00:41 - Son Güncelleme: 04.07.2021 00:46
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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Karaöğnek Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle minarenin külah kısmı alev aldı.


Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke beldesinde bulunan Karaöğnek Camisi'nin minaresine akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte minarenin külah kısmı yanmaya başladı.

YANGIN ANI KAMERADA

Olayı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın söndürülürken, minarenin külahında hasar oluştu. Minaredeki yangın anı çevredekilerce cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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