Tır şoföründen hayat kurtaran manevra: Refüje girdi, faciayı önledi

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu üzerindeki üniversite kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 BR 420 plakalı tır, trafik ışıklarında yeşilin yanmasıyla birlikte yoluna devam etti. Bu sırada yan yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan bir otomobil, tır sürücüsünü ani manevra yapmaya zorladı.

Refüje Girerek Durabildi

Otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran tır sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek yol ortasındaki refüje girdi. Tırın refüje çıkmasıyla olası bir çarpışma ve can kaybının önüne geçilirken, kazada sadece tırda maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunanlar ve çevredeki vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı.

Yol Yeniden Trafiğe Açıldı

Kaza nedeniyle Bingöl-Erzurum karayolunda trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı inceleme ve tırın refüjden kaldırılma çalışmalarının ardından yol yeniden normal seyrine döndü. Emniyet ekipleri, kazaya sebebiyet veren otomobil ve kaza detaylarıyla ilgili inceleme başlattı.