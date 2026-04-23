CANLI YAYIN
Geri
Cenaze dönüşü kahreden olay: 10 aylık Yamaç bebek hayatını kaybetti

Amasya’da kavşakta meydana gelen tır faciasında Yamaç bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile hastanede tedavi altına alındı.

Amasya'da katıldıkları cenaze töreninin ardından Eraslan köyüne gitmek üzere yola çıkan Nihat Özarslan idaresindeki otomobil, Boğazköy mevkisinde kavşağa girdiği sırada E.B. yönetimindeki tır ile çarpıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

10 Aylık Yamaç Bebek Kurtarılamadı

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin arka kapısı açılırken, annesi Emine Özarslan'ın kucağında oturan 10 aylık Yamaç bebek yola fırlayarak tırın altına girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede küçük bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yamaç bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Aynı Aileden 4 Kişi Yaralı

Kazada sürücü Nihat Özarslan ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan anne Emine, baba Burak ve dede Sedat Özarslan yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle