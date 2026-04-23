Sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı: 4 kişi hastanelik oldu

Kaza, Ordu-Giresun karayolu üzerindeki Fatoğlu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Musa A. yönetimindeki 34 AKR 253 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sinyalizasyon direğine şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi.

Sağlık Ekipleri Anında Müdahale Etti

Kazanın ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinden çıkarılan sürücü Musa A. ile araçta yolcu olarak bulunan Muammer A., Ayşe A. ve Zeynep A.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ekipler, yaralıların hastaneye sevki için yoğun çaba sarf etti.