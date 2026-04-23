CANLI YAYIN
Geri
Sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı: 4 kişi hastanelik oldu

Ordu-Giresun karayolunda meydana gelen kazada, takla atan araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu-Giresun karayolu üzerindeki Fatoğlu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Musa A. yönetimindeki 34 AKR 253 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sinyalizasyon direğine şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi.

Sağlık Ekipleri Anında Müdahale Etti

Kazanın ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinden çıkarılan sürücü Musa A. ile araçta yolcu olarak bulunan Muammer A., Ayşe A. ve Zeynep A.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ekipler, yaralıların hastaneye sevki için yoğun çaba sarf etti.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle