Otomobil 50 metre sürüklendi, ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkiinde, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkış yapan Mehmet Altunlu idaresindeki otomobil, o sırada ana yolda seyir halinde olan M.M.K. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek iki parçaya ayrıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen ve ikiye bölünen araçtan çıkarılan yaralı sürücüleri ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak otomobil sürücüsü Mehmet Altunlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.