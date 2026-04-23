CANLI YAYIN
Geri
Otomobil 50 metre sürüklendi, ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü

Kastamonu-Sinop karayolunda meydana gelen korkunç kazada, kamyonetin çarptığı otomobilin parçaları yola savruldu. Kazada Mehmet Altunlu yaşamını yitirdi.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkiinde, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkış yapan Mehmet Altunlu idaresindeki otomobil, o sırada ana yolda seyir halinde olan M.M.K. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek iki parçaya ayrıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen ve ikiye bölünen araçtan çıkarılan yaralı sürücüleri ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak otomobil sürücüsü Mehmet Altunlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle