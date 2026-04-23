Diyarbakır'da sokak ortasında infaz: Husumetlisi olduğu grup kurşun yağdırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mazlum Şiyar Balsak, daha önce aralarında tartışma yaşanan bir grupla sokakta yeniden karşılaştı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Hastanede Acı Haber Geldi

Gruptaki şahısların tabancayla ateş açması sonucu Balsak, vücuduna isabet eden 3 kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Balsak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan Şüpheliler Aranıyor

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma titizlikle sürdürülüyor.