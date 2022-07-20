TİP'li Ahmet Şık'tan 'Sokak' çağrısI!

Eski HDP'li, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık skandal açıklamalarla gündeme geldi.

2021'de HDP'li Ali Kenanoğlu'yla Kadıköy'de eylem yaparak vatandaşlara "Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu devleti yıkmalıyız" diye seslenen Şık, şimdi de "Sokaklar canlı tutulmalı" dedi.

AHMET ŞIK'TAN SOKAK ÇAĞRISI

Tunceli'de konuşan Şık, muhalefet partilerine "Türkiye'de ciddi muhalefet eksikliği var. Parlamentoda bulunan partilerin eksikliği değil, toplumsal muhalefetin de eksikliği var" ifadeleriyle seslenerek şunları söyledi;

"Türkiye'de sosyal medyada yürüyen bir muhalifçilik, 'devrimcilik' var, sürekli bu muhalefet mecliste ne yapıyor diye soruluyor anonim kimliklerle. Orada yapılacak iş belli zaten. Meclis çatısı altında yapacağınız muhalefetin sınırı, kuralı belli. Bütün mevzu parmak hesabına dayanıyor. Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak. Toplumsal muhalefetin bir arada durup kendisini bir güç merkezi olarak gösterdiği bir harekete ihtiyacımız var"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEHDİT SAVURMUŞTU

Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Recep Tayyip Erdoğan sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız" sözleriyle tehditler savurmuştu.

POLİSE SALDIRMIŞTI

Gezi Parkı vandalizminin 9'ncu yıl dönümünde Türkiye İşçi Partili isimler Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık bir provokasyona imza atmıştı. 3 TİP'li 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Gezi' pankartı astı.



Görevi başındaki polislerin uyarılarını hiçe sayması sonucu vekiller polise saldırdı.