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Bursa İnegöl'de acı olay! 5’inci kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı

Bursa İnegöl'de acı olay! 5’inci kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı
18.07.2022 12:15 - Son Güncelleme: 18.07.2022 12:15

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Bursa'da acı bir olay yaşandı. 9 aylık bir bebek bebek apartmanın 5'inci katından düşerek ağır yaralandı. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5'inci katın balkonundan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu Muhammed (28) ve Tamador Nebhan (25) çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, anne ve babası içerideyken emekleyerek balkona çıktı.

15 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Oyun oynarken önce balkondaki taburenin üzerine, sonra da koruma duvarına tırmanan bebek, yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü.

Çift, dışarıdan gelen sesle balkona çıkınca bebeklerini yerde hareketsiz yatarken gördü ve hemen yanına indi. Cudi bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cudi Nebhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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