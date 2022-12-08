Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan A Para'da fahiş fiyatla mücadele mesajı: Anlık takip ediyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, A Para canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, fahiş fiyatla mücadelede önemli adımlar atıldığını belirterek "Zincir marketleri adım adım takip edeceğiz." dedi. İhracatta kırılan rekorlara da değinen Muş, "OECD ortalamasının üzerindeyiz." dedi. Bakan Muş 2. el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı ile ilgili de konuştu. Muş, piyasanın yakından takip edildiğinin altını çizerek fırsatçıları uyardı.





İşte Bakan Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar

Gıdaya erişimde tüm dünya ciddi sorunlar yaşamakta. Bütün dünya enflasyon ile mücadele etmekte. Fiyat artışı tüm dünyada oldu. Küresel çapta yaşanan sorunlar enflasyonu tırmandırdı. Türkiye gıda arz güvenliğinde sağlıklı bir ülke. Tahıl koridorunun açılması MTI fiyatlarını azalttı.

"MARKETLERE VERİ TAKİBİ GELECEK"

Marketlerdeki verileri takip edeceğiz. 200 ve üzeri marketlerde fiyatlandırma konusunda takip sistemi kurulacak. Gelen verileri de kamuoyu ile paylaşacağız. Zincir marketleri daha rahat takip etmekteyiz. Tedarikçiler üzerinden zam yapmak istiyorlar.

"ADIMLARIMIZI HUKUK İÇİNDE YAPMAKTAYIZ"

Kanun mevzuat ne gerektiriyorsa uygulanmaktadır. Piyasanın bir dengesi var. Buna dikkat ediyoruz. Tüm adımları hukuk içinde atıyoruz. Kuralları eşit şekilde uyguluyoruz. Türkiye bütün zor zamanlarında bundan taviz vermedi. Bu yüzden yatırım çekiyoruz.

İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye'nin ihracatı ile ilgili konulan hedeflerde bahsedelim. Geçen yıllarda dünya genelinde ihracat yüzde 11,5 artmış. Türkiye OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) üzerinde yükseliş yakaladı. İhracatımız OECD ortalaması üzerinde 2011-2021 arası ihracatımızın artış oranı yüzde 5,3 oldu. Dolar kurunda istikrar yakalandı.

ASGARİ ÜCRET

Çalışanı enflasyona ezdirmemek gerekli. İşçinin alım gücü azalırsa motivasyonu düşer. Sendikaları hükmet dinliyor. (İşçi ve işveren) İkisi arasında bir yol bulacağız. İşçinin alımı gücü ile işverenin gücü gözetilecek.

E TİCARET YASASI

Düzenleme aslında pek çok kaygıyı giderecek bir düzenleme.

KILIÇDAROĞLU'NUN İNGİLTERE ZİYARETİ VE "TEMİZ PARA" AÇIKLAMASI

Devlet idare etmek ciddi bir iş ve tecrübe gerektirir. Aldığımız kararlar önemli. Bu tecrübe Londra'dan alınmaz. Bakkaldan satın alınacak bir şey değil. Bu gibi basit konularda aslında tutarsızlık. Türkiye'yi yönetmeye talip birisinin kendisini düştürdüğü durum ortada. Türkiye hiç bir taviz vermeden yoluna devam edecek. Manipülatif hareketleri istemiyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN "VİZYON" BELGESİ TARTIŞMASI

CHP'nin vizyon belgesi gerçeklikten kopuk ve yoksundur. Yaptığımız işleri "yapacağız" diye vadettiler.

AKARYAKITTA KAÇAKÇILIK

Kaçakçılıkla mücadele ile ilgili özel ekip kurduk. Vergi kayıp kaçağını kontrol atına alacağız.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiası emniyete hakarettir. Sınırda ve gümrük kapılarında gerekli her türlü denetleme yapılmakta. Tarama cihazlarımız var. X-RAY cihazlarını millileştirdik. Bunları kullanmaktayız. Dünyada bir kaç ülke var üreten. Bunun sayıları da artacak. Kademeli olarak sipariş verdik. Bizim bu mücadeledeki en önemli ekipmanlarımızdır.

2. EL ARAÇTA 6 AY VE 6.000 KM ŞARTI

Araç üretiminde ve tedariğinde sorun var. Çip krizi var. Fransa'da da bu uygulama var. 2. el araçta 6 ay ve 6.000 km şartı için caza çok ağır.

TOGG'A ÇOK BÜYÜK TALEP VAR

TOGG akaryakıtta ciddi bir rahatlama olacak. (Yeni marka) TOGG'dan sonra yenilerinin de önü açılacak.