PODCAST CANLI YAYIN
THY İstanbul - Londra uçağında yer kavgası! Dakikalarca küfretti! O anlar kamerada!
Haberler Haber Videoları

THY İstanbul - Londra uçağında yer kavgası! Dakikalarca küfretti! O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 13:08 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 13:08

Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Londra seferi öncesi bir yolcu 'yerini beğenmediği' gerekçesiyle uçağı birbirine kattı. Kabin ekibi ve polislere dakikalarca küfürler savuran şahıs ters kelepçeyle uçaktan indirildi. O anlar uçaktaki bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.

Türk Hava Yolları'nın TK-1983 sefer sayılı İstanbul-Londra seferini yapmaya hazırlanan uçağında bir yolcu uçağı birbirine kattı.

ÖNCE KABİN EKİPLERİNE SONRA POLİSLERE HAKARET ETTİ

B.G isimli yolcu yerini beğenmediği gerekçesiyle kabin ekibine sözlü hakarette bulundu. Bunun üzerine pilot uçağa emniyet güçlerini çağırdı.

Türk Hava Yolları'nın Londra uçağını birbirine katan şahıs kara listeye alındı


Polis ekiplerine de hakaret eden yolcu ters kelepçe yapılarak uçaktan indirildi.

'Çevreye Rahatsızlık Verme' suçundan idari para cezası uygulanan B.G., havalimanı dışına çıkarıldı.

Türk Hava Yolları'nın Londra uçağını birbirine katan şahıs kara listeye alındı


THY DUYURDU: 'KURAL DIŞI YOLCU' LİSTESİNE EKLENDİ

Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen yolcu daha sonra ailesi çağırılarak yakınlarına teslim edildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı


"BEKLENEN SON"

İstanbul Valisi Davut Gül resmi sosyal medya hesabı X üzerinden İstanbul - Londra seferi öncesi THY uçağını birbirine katan şahsın gözaltına alındığı anları paylaştı.

Vali Gül paylaşımına "Beklenen Son" notunu düştü.

SIRADAKİ VİDEO
Küçükçekmece'de aile kavgası: 1 ölü, 7 gözaltı!
16.09.2024Pazartesi
6 terörist etkisiz hale getirildi!
16.09.2024Pazartesi
Ankara'da scooter kazası: 1 ölü!
16.09.2024Pazartesi
Narin'in annesi Yüksel Güran'dan itiraf gibi ağıt: "Kızım biliyor, dayanamıyor!"
16.09.2024Pazartesi
Estonyalı akrobat, ip üstünde Asya'dan Avrupa'ya geçti
16.09.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı izleyenleri kırdı geçirdi! Öyle bir soruda joker hakkı kullandı ki... 01:54
Öyle bir soruda joker hakkı kullandı ki...
15.09.2024Pazar
Estonyalı akrobat boğazı ip üzerinde yürüyerek geçti 02:15
Estonyalı akrobat boğazı ip üzerinde yürüyerek geçti
15.09.2024Pazar
Ciro Immobile’nin pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu A Spor’da değerlendirdi 01:40
Immobile'nin pozisyonu penaltı mıydı?
15.09.2024Pazar
Adana Ceyhan trafik kazası: 4 ölü 6 yaralı! 01:23
Ceyhan'da feci kaza: 4 ölü 6 yaralı!
16.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA