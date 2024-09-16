THY İstanbul - Londra uçağında yer kavgası! Dakikalarca küfretti! O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 13:08 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 13:08

Türk Hava Yolları'nın TK-1983 sefer sayılı İstanbul-Londra seferini yapmaya hazırlanan uçağında bir yolcu uçağı birbirine kattı.

ÖNCE KABİN EKİPLERİNE SONRA POLİSLERE HAKARET ETTİ



B.G isimli yolcu yerini beğenmediği gerekçesiyle kabin ekibine sözlü hakarette bulundu. Bunun üzerine pilot uçağa emniyet güçlerini çağırdı.







Polis ekiplerine de hakaret eden yolcu ters kelepçe yapılarak uçaktan indirildi.

'Çevreye Rahatsızlık Verme' suçundan idari para cezası uygulanan B.G., havalimanı dışına çıkarıldı.







THY DUYURDU: 'KURAL DIŞI YOLCU' LİSTESİNE EKLENDİ



Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen yolcu daha sonra ailesi çağırılarak yakınlarına teslim edildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" paylaşımında bulundu.







"BEKLENEN SON"



İstanbul Valisi Davut Gül resmi sosyal medya hesabı X üzerinden İstanbul - Londra seferi öncesi THY uçağını birbirine katan şahsın gözaltına alındığı anları paylaştı.



Vali Gül paylaşımına "Beklenen Son" notunu düştü.