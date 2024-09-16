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Ayşenur Ezgi Eygi'nin babasını ağlatan mektup:
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Ayşenur Ezgi Eygi'nin babasını ağlatan mektup: "Ayşenur'un izinden gitmek isteyen kızlar var"

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 14:45 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 14:45

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, kızının lk andan itibaren devletin varlığını hissettiklerini kaydederek, "Sağ olsun devletimizin her aşamada çok büyük desteği, yardımı ve ilgisi vardı. Definden sonra da hukuki aşamasında da devletimizin desteğini görüyoruz." dedi. Taziye evindeyken kimin tarafından bırakıldığı bilinmeyen ve kızına ithafen yazılan bir mektup aldıklarını dile getiren Eygi, "Okuduğumda hıçkıra hıçkıra ağladım çünkü Ayşenur'un izinden gitmek isteyen kızlar var." dedi.

Mehmet Suat Eygiyi ağlatan mektup: Ayşenurun izinden gitmek isteyen kızlar var
Mehmet Suat Eygi'yi ağlatan mektup: "Ayşenur'un izinden gitmek isteyen kızlar var"

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