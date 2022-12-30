THODEX VURGUNU SON DAKİKA: Thodex'in kurucusu Özer Türkiye'ye iade edilecek! Mahkeme kabul etti

Arnavutluk'ta yakalanan 'Thodex' firmasının sahibi Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade kararı temyiz mahkemesince uygun bulundu.

Sahibi olduğu 'Thodex' isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti yürüten Faruk Fatih Özer hakkında, müşterilerine ait paraları hesabına aktararak Arnavutluk'a kaçmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 23 Nisan 2021 tarihinde uluslararası seviyede aranmasına yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Adalet Bakanlığı, 11 Haziran 2021'de Özer'in Arnavutluk'tan iadesini talep etti. 30 Ağustos 2022'de Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığı bildirilirken, 31 Ağustos'ta Arnavutluk makamlarına 11 Haziran 2021 tarihli iade talebi tekrar hatırlatıldı.

Özer'in Türkiye'ye iadesine ilişkin ertelenen temyiz duruşması 27 Aralık'ta Dıraç Temyiz Mahkemesi'nde yapıldı. Sanık avukatı, duruşmada reddi hakim talebinde bulundu. Bugün yapılan duruşmada avukatın talebi görüşüldü. Temyiz mahkemesi, reddi hakim talebini reddederek, Elbasan Mahkemesi'nin iade kararını uygun buldu.

KARAR TEMYİZE GİTMİŞTİ

7 Aralık'ta Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitmişti.

FİRARİ ÖZER ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan 2021 günü İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'a kaçış görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülüyor. Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21'de terminale giriyor. Saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor. Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25'te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa biniyor.