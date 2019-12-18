"Teslim ol" çağısına ateşle karşılık veren teröristler böyle öldürüldü 18.12.2019 12:03

Mardin Derik'te düzenlenen operasyonda teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada askerler, mağaranın girişine el bombası attı. Operasyonda 4 terörist öldürüldü.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen Şafak-130 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu neticesinde turuncu listede yer alan terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir ile birlikte 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun görüntüleri ise ajanslar tarafından servis edildi.

EL BOMBASIYLA MAĞARADA ÖLDÜRÜLDÜLER

17 Aralık 2019 günü havanın aydınlanmasıyla birlikte icra edilen arama tarama faaliyetinde, teröristlerin sığınak içerisinde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine teröristlere 'teslim ol' çağrısı yapıldı. Ancak teröristlerin çağrıya ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

BİRİSİ TURUNCU LİSTEDEYDİ

Teröristlerden birinin sözde Fırat eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösteren Karker Deşti kod adlı Servet Demir adındaki terörist olduğu ve bahse konu teröristin İçişleri Bakanlığı tarafından turuncu kategoride aranan listede yer aldığı belirtildi.

Diğer teröristin ise yine sözde Fırat eyaletinde faaliyet gösteren Deniz Amed kod adlı Mustafa Görenç olduğu tespit edildi. Kalan diğer iki teröristin kimlik tespiti için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Söz konusu operasyonda 5 çarpı 5 ebadında, 2 metre yüksekliğinde olduğu tespit edilen sığınak içerisinde 8 adet anti tank, 4 roketatar, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, gece görüş dürbünü, termal şemsiye ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Çayköy Mahallesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Askerler mağaranın üstünde teröristlere teslim çağrısında bulundu. teröristlerin silahla karşılık vermesinin ardından çatışmanın çıktığı görülen görüntülerde, bir askerin mağaranın içine el bombası attığı görülüyor.