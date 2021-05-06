RAMAZAN İMSAKİYE
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''Teröristler için kaçış yok'' Irak kuzeyinde 70 terörist etkisiz hale getirildi! MSB videoyla duyurdu...

''Teröristler için kaçış yok'' Irak kuzeyinde 70 terörist etkisiz hale getirildi! MSB videoyla duyurdu...
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Son dakika haberi... MSB: Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu." denildi.

Teröristler için kaçış yok!

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu. pic.twitter.com/yYnRPKX3uA

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2021

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