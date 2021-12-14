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Teröre geçit yok! MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Teröre geçit yok! MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
14.12.2021 12:12

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Sn dakika haberi! MSB, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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