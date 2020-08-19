Terörden temizlendi, bereket fışkırıyor! Hakkari'nin o ilçesinde huzur ortamının sağlanmasıyla, 25 yıl sonra yeniden tarıma başladılar

19.08.2020 11:40

Son dakika haberi... Hakkari'de terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle 25 yıl önce boşaltılan Çukurca ilçesinin Dutluca ve Bey mahallelerinde huzur ortamının sağlanması ile birlikte yeniden tarım yapılmaya başlandı. Terk ettikleri topraklara geri dönen vatandaşlar, Çukurca Belediyesi'nin sağladığı destekle yıllar önce yaptıkları gibi yine fasulye, pirinç, buğday ve susam yetiştirmeye başladı.