Diyarbakır’ın Lice İlçesinde 3 Ekim’de düzenlenen hava harekâtında üç korumasıyla öldürülen PKK’nın sözde Amed Eyaleti Özel Güç sorumlusu Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinde ve barındığı sığınakta terör örgütü PKK’nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi. Terör örgütüne ait flaş belleğin içerisindeki arşivde daha önce yapılan saldırı ve eylemler ile bundan sonra planlanan saldırı ve hedefteki kişi ve binalarla ilgili çok çarpıcı bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Lice İlçesinin Yalımlı Köyü Horsel Mezrasında 3 Ekim günü insansız hava aracıyla görüntüleri alınan dört teröriste yönelik aynı gün F-16'lar nokta hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyonda biri kırmızı listede olan toplam 4 terörist etkisiz hale getirilirken bulundukları mağara ve üzerlerinden çıkan ve şifresi kırılan dijital meteryallerin içinden PKK'nın 20 yıllık arşivi çıktı. Terör örgütüne ait flaş belleğin içerisindeki arşivde daha önce yapılan saldırı ve eylemler ile bundan sonra planlanan saldırı ve hedefteki kişi ve binalarla ilgili çok çarpıcı bilgilerin yer aldığı belirtildi.





PKK'NIN 20 YILLIK ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 Milyonluk Kırmızı kategorisinde yer alan Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı ile üç koruması öldürüldü. Teröristlerin üzerinden ve barındıkları yer altı sığınağında jelikan bidonlar içerisinde harici hard disk ve USB hafıza kartları ele geçirildi. Disk ve hafıza kartlarının içerisinden terörist PKK'nın 20 yıllık geçmiş ve gelecek saldırı plan ve krokilerinin olduğu bir arşiv çıktı.

ŞİFRESİ KIRILDI

Sözde Amed Eyaleti Özel Güç suikast birimi sorumlusu Müzeyyen Aydınlı'ya ait hard disk ve hafıza kartlarının şifrelerini istihbarat birimleri büyük titizlikle uzun uğraşlar sonucu kırdı. Terör örgütünün 20 yıllık arşivinde çok gizli ve önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. Arşivin detayları terör örgütünü eylemlerine dair çok sayıda ipucu verdi.







PKK ARŞİVİNDEKİ "SİVİLLER" DOSYASINDA UYUYAN HÜCRELER DEŞİFRE OLDU

Arşivdeki "Siviller" adı verilen klasörde terör örgütü PKK'nın şehir merkezlerindeki suikast, sabotaj gibi saldırılarını organize eden ve uyuyan hücre olarak bilinen YPS yapılanmasında yer alan teröristlerin isim listesi çıktı. Bu kişilerin kırsal alanda kısa süreli silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra tekrar ikamet ettikleri şehirlere gelerek örgütten eylem talimatı bekledikleri ortaya çıktı.

ŞEHİRLERDE TALİMAT BEKLEYEN ÇOĞU MEMUR 147 İSİM DEŞİFRE OLDU!

İsimleri ve yerleri deşifre olan teröristler arasında iki hemşire, bir anestezi teknikeri, bir avukat ve halen görevde olan bazı kamu görevlileri olmak üzere 147 isim tespit edildi. Yakalanan bu kişiler tutuklanıp cezaevine gönderildi.







PKK'YA DESTEK VEREN 17 İŞ ADAMI VE MÜTEAHHİT DE TESPİT EDİLDİ

Aynı harddisk içindeki bir başka klasörde ise terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayan müteahhit ve işadamlarından oluşan 17 kişi tespit edildi. Bu kişiler hakkında da adli işlem yapıldı. Lice'ye bağlı köy ve mezralarda da terör örgütüne eleman ve lojistik temin eden işbirlikçilerin de isimleri, örgütte hangi teröriste bağlı olarak çalıştıkları ve cep telefonlarını içeren ayrıntılı bilgiler ele geçirildi. Bu kişilere yönelik de operasyonlar yapıldı.

6 NOKTADA YIĞINAK TESPİT EDİLDİ

Hafıza kartında ayrıca terör örgütünün kırsal alandaki silah ve mühimmat deposu ile erzak ve yaşamsal malzemeleri gizledikleri 6 farklı noktada sığınaklar tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.







6 İLDE DEVLET BİNALARININ KROKİLERİNİ HAZIRLAMIŞLAR

Hafıza kartında ayrıca terör örgütünün orta saha diye adlandırdığı Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Erzurum, Muş illerindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların fotoğrafları, krokileri bulundu. Yapılan baskınla ele geçirilen arşivdeki krokilerde Bunlar arasında Valilik, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Adliye binaları da yer alıyor. Teröristlerin 2015-18 yıllarında fotoğraflayarak krokilerini çizdikleri kamu binalarına yönelik saldırı planları yaptıkları tespit edildi. Arşivdeki bilgilerin deşifre edilmesiyle birlikte terör örgütü PKK'ya önemli bir darbe daha vurulmuş oldu.

PKK'YA TERÖRİST SAĞLAMA NOKTASIYDI

Kandil'den sonra PKK'nın en çok kullandığı kampların başında gelen Lice terör kampı örgüte katılmak isteyen ya da zorla götürülenlerin toplandığı bir kamp olarak biliniyordu. Burada teröristlere eğitim veren elebaşları ardından Irak'ın kuzeyi ve Suriye'ye gönderiyordu. Operasyon yapılan mağaraların Lice kırsalı içinde olduğu belirtilirken etkisiz hale getirilen teröristlerden edinilen dijital materyallerin PKK'nın birçok konudaki plan ve programını ortaya koyduğu aktarıldı.







SANSASYONEL SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 9 TERÖRİST ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Arşivin ele geçirilmesiyle birlikte terör örgütünün sınır dışındaki kamplarından Türkiye'ye sansasyonel Eylem yapmak için gelen 9 PKK'lının tespiti üzerine başlatılan çalışmalarla ele geçirilen arşivdeki bilgilerin kesiştiği görüldü bu kapsamda birçok ilde gerçekleşmeden PKK saldırıları engellendi.

İŞTE SALDIRILARIN ENGELLENDİĞİ İLLER

Ayrıca arşivden edinilen bilgiyle güvenlik güçlerinin hızlı hareket etmesi sayesinde son dakika baskınlarıyla hain saldırıların engellendiği iller Diyarbakır Adana Mardin Mersin Ankara Giresun Trabzon Şırnak ve Hakkari olarak öne çıktı. Yine dokümanlardan ulaşılan bilgiler ışığında Şanlıurfa'da da bir nokta operasyon gerçekleşti. Yakalanan teröristler emniyet sorgularının ardından tutuklandı.







KRİTİK SOKAKLAR VE SİLAH DEPOLARI DA TESPİT EDİLDİ

Ayrıca PKK'nın Kobani bahanesiyle gerçekleştirdiği Hendek saldırılarının yapıldığı özellikle diyarbakır-mardin gibi merkezler ile ilgili hangi silahların hangi merkezleri hangi sokaklara gideceği nerede ne kadar patlayıcının infilak ettirileceği ne kadar geniş kapsamlı bir plan deşifresi sağladı. Kobani olaylarında birçok vatandaşımızı şehit eden, şehirleri Savaş alanına çeviren PKK'lıların tüm kroki ve planları bu 20 yıllık arşivin ele geçirilmesi ile birlikte deşifre oldu.

ELE GEÇİRİLEN ARŞİV SAYESİNDE TOPLAM 40 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

Krokiler içerisinde şehirlerle ilgili Sokaklar'ın krokilerinin yer aldığı buralarda işaretlenen noktalara silahların ya da patlayıcıların yerleştirileceği alanlar belirlendiği görüldü. Emniyet ve İstihbarat'ın titiz çalışması sonucunda bu arşivi ışığında operasyonlar gerçekleştirildi ve alınan son dakika rakamlarına göre 40 terörist gözaltına alındı. Bu kapsamdaki operasyonların devam ettiği öğrenildi.







BASKIN YİYEN HÜCRE EVLERİNDEN DE KRİTİK BİLGİLER ÇIKIYOR

Yapılan operasyonlarda da PKK'nın hücre evlerinde farklı dijital dökümanlar ve krokilerinin ele geçirildiği bunlarla ilgili çalışmalarında yürütüldüğü belirtildi.

Son dakika haberi: PKK'nın çocuklara savaş eğitimi verdiği videolar da bulundu

Ele geçirilen 20 yıllık arşivin içerisinde video görüntülerinde bulunduğu belirtilirken bu görüntülerde on 15 yaş arası çocukların dahi olduğu ve bunlara savaş eğitimi verildiği görüldü.







İÇİMİZDE GİZLENEN HAİNLERİN KİMLİK BİLGİLERİ DEŞİFRE OLDU

Terör örgütü mensupları ile ilgili kritik bilgilerin olduğu arşivin içerisinde kimlik verileri de yer aldı bu veriler ışığında yakalanan teröristlerin sorgusu devam ediyor. Hakkari Merkez Yüksekova Mardin Derik gibi merkezlerde çukur ve hendeklerdeki patlayıcılarla ilgili çok önemli bilgilere ulaşıldı bu projelerin detaylı bir şekilde ortaya çıkması PKK'ya büyük bir darbe olarak öne çıktı.