Son dakika haberine göre Siirt'te bir deprem meydana geldi. AFAD, "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." açıklamasında bulundu. Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İşte Kandilli son depremler listesi ve Siirt'te yaşanan depreme dair son dakika gelişmeleri.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.





AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.