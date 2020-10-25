Başkan Erdoğan paylaştı: Hakkın ve adaletin güneşi yükseldikçe zulmün ateşi sönecektir

Başkan Erdoğan AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi'nde bugün yaptığı konuşmaya ait çarpıcı bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Hakkın ve adaletin güneşi yükseldikçe zulmün ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecektir." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi'nde bugün yaptığı konuşmaya ait çarpıcı bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Hakkın ve adaletin güneşi yükseldikçe zulmün ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecektir." ifadelerine yer verdi.