Temmuz ayında bu kadar yağmur normal mi? İstanbul’da dolu riski var mı?

Meteoroloji uzmanları, bugün için Marmara Bölgesi'nde “Süper Hücre” uyarısında bulundu. Peki bu yağışlar normal mi? İstanbul’da dolu riski var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’nden Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan değerlendirdi.
"Şu anda yaşanan durumun iklimle alakası yok ve normal bir durum yaşıyoruz. Kuzey bölgelerinden giriş yaptı ve kuzey bölgeler ile yurdumuzun çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı. İklim değişimiyle birlikte yağış ve bu tarz olayların sıklığı da artacak ama şu an meteorolojik bir durum yaşıyoruz. Marmara'da deniz kıyısı alanlarında, Trakya taraflarında ve Karadeniz kıyılarında çok şiddetli yağışlar, hortum olayları ve dolu olaylarıyla karşılaşabiliriz.
Dolu çok ani ve bölgesel gelişir bu nedenle doluyla ilgili önlem almak gerekir. Turuncu uyarısı çok sıklıkla karşılaşılan bir durum olmadığını gösteriyor. Her zaman beklenenden daha kuvvetli olacak. Su baskınları ve sele sebep olacak bir yağış ile karşı karşıyayız. Tarım arazilerine de zarar verebilir. Toprak kaymaları ile de karşılaşabiliriz. Bu yağışlar yıldırım ve şimşekle ortaya çıkabilir. Orman yangıları ve yangılara karşı tedbirli olmamız gerekli."