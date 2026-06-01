TEM'de tır yangını dehşeti: Tonlarca yükle gelen araç alev alev yandı

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 20:46

Moldova'dan yüklediği tonlarca nişastayı Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan yabancı plakalı tır, Türkiye'ye giriş yaptıktan kısa süre sonra feci şekilde yandı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan yaklaşık 30 kilometre sonra TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan tırın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler Saniyeler İçinde Tüm Aracı Sardı

Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek durdurdu. Sürücünün araçtan inmesinin ardından alevler saniyeler içinde büyüyerek çekiciyi ve dorsenin büyük bölümünü esir aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan kara dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Dakikalarca Ekmek Teknesinin Kül Oluşunu İzledi

Yangın sırasında zaman zaman büyük patlama sesleri duyulurken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Emniyet şeridinde çaresizce bekleyen yabancı uyruklu sürücü, yılların emeği olan ekmek teknesinin alev alev yanışını gözyaşları içinde izledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı feci olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.