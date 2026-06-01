Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 17:22

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Fikret Albayrak'ın yerine, Akçakoca Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini AK Partili meclis üyesi Alev Ünal kazandı.

2.5 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturmasında CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı.

Dosyada, iskan işlemleri karşılığında müteahhitlerden milyonluk para talep edildiği iddiaları, 2,5 milyon liralık çek hareketleri ve belediye iştiraki ABİTAŞ'a uzanan para trafiği yer aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İrtikap soruşturmasında tutuklanan CHP'li Fikret Albayrak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

AKÇAKOCA'DA AK PARTİ DÖNEMİ

Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü toplandı. Akçakoca Belediyesi Meclis salonunda başkan vekilliği seçimi yapıldı.

AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi. Yapılan gizli oylamayla Naim Top 6, Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediyesi başkan vekili seçildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Yapılan başkan vekilliği seçimi sonrasında gerginlik yaşandı. Araya giren partililer tarafından ortam sakinleştirildi.