CANLI YAYIN
Geri
Akçakoca Belediyesi'nde AK Parti dönemi: Alev Ünal başkan seçildi

Akçakoca Belediyesi'nde AK Parti dönemi: Alev Ünal başkan seçildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Fikret Albayrak'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, Akçakoca Belediye Başkan Vekilliği görevine AK Partili meclis üyesi Alev Ünal seçildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Fikret Albayrak'ın yerine, Akçakoca Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini AK Partili meclis üyesi Alev Ünal kazandı.

2.5 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturmasında CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı.

Dosyada, iskan işlemleri karşılığında müteahhitlerden milyonluk para talep edildiği iddiaları, 2,5 milyon liralık çek hareketleri ve belediye iştiraki ABİTAŞ'a uzanan para trafiği yer aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İrtikap soruşturmasında tutuklanan CHP'li Fikret Albayrak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

AKÇAKOCA BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ALEV ÜNAL OLDU.

AKÇAKOCA'DA AK PARTİ DÖNEMİ

Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü toplandı. Akçakoca Belediyesi Meclis salonunda başkan vekilliği seçimi yapıldı.

AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi. Yapılan gizli oylamayla Naim Top 6, Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediyesi başkan vekili seçildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Yapılan başkan vekilliği seçimi sonrasında gerginlik yaşandı. Araya giren partililer tarafından ortam sakinleştirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Mardin'deki vahşette ölü sayısı 3'e yükseldi
Mardin'deki vahşette ölü sayısı 3'e yükseldi
Kocaeli'de iki aile arasında silahlı sopalı kavga!
Kocaeli'de iki aile arasında silahlı sopalı kavga!
Anıtkabir’de çelenk krizi: Özgür Özel ile asker arasında gerginlik
Anıtkabir’de çelenk krizi: Özgür Özel ile asker arasında gerginlik
Aydın'da pazar yerinde vahşet: Saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
Aydın'da pazar yerinde vahşet: Saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle