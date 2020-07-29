CHP'yi sarsan iddia! Muharrem İnce yeni parti mi kuruyor?

29.07.2020 20:23

Kurultay sonrası sessizliğe bürünen Cumhuriyet Halk Partisi Yalova eski milletvekili Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre İnce, Kurban Bayramı sonrası CHP'den ayrılacak bazı milletvekilleri ile birlikte yeni bir parti kurma hazırlığı içinde. İşte o iddianın detayları...

Kurultay sonrası sessizliğe bürünen Cumhuriyet Halk Partisi Yalova eski milletvekili Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre İnce, Kurban Bayramı sonrası CHP'den ayrılacak bazı milletvekilleri ile birlikte yeni bir parti kurma hazırlığı içinde. İşte o iddianın detayları...