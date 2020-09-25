TEKNOFEST fırtınası! 100 binden fazla yarışmacı başvurdu

25.09.2020 13:40

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEKNOFEST, Gaziantep’te başladı. Bakan Varank, ‘İlk yıl 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci yıl yarışan takım sayısı 17 bin 773’e çıktı. Bu yıl 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam’ dedi.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin üçüncüsü dün Gaziantep'te başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST'e ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Bu yıl TEKNOFEST'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam" dedi.

GENÇLER DURMADI

Salgının, teknolojiye gönül verenleri, gençleri durduramadığını ifade eden Varank, "Ellerindeki imkanları zorlayarak, gençlerimiz önce takımlarını oluşturdular. Sonra fikir jimnastiği yaptılar, Ar-Ge ve inovasyon yol haritalarını çıkarıp, projeye döktüler. Atölyelerinde sabahlayıp, elektrikli otomobillerden roketlere, otonom araçlardan insansız su altı araçlarına varıncaya dek birbirinden iddialı, özgün işlere imza attılar. Ürünlerini test ettiler, yarıştırdılar. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak" diye konuştu. Varank, festivalde yarışmalara katılan gençlerin gelişimini takip ettiklerini, dereceye girenlere staj imkanı sunduklarını söyledi.

REKOR BAŞVURU

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl pandemiye rağmen rekor seviyede başvuru aldık, adeta dünyayı buraya getirdik diyebilirim. Toplamda 100 bin genç bulunuyor. Genç kardeşlerim 1 yıldır bu yarışmalara hazırlandı. Onların heyecanı sönmesin, projelerine dört elle sarılıp devam etsinler diye TEKNOFEST'e sadece yarışmalarla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



DESTEĞE DEVAM

"DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri, Bilim Fuarları, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle gençlerin hayallerine dokunduklarını kaydeden Mustafa Varank, "TÜBİTAK kanalıyla son 2 yılda 16 bin gencimize, 313 milyon liralık burs verdik. Son 2 yılda 15 milyon kişi TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından faydalandı" dedi.